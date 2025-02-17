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İnegöl'de Ayakkabı Hırsızlığı: Çocuklar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İnegöl'de Ayakkabı Hırsızlığı: Çocuklar Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binada kapı önlerindeki pahalı ayakkabıları çalan iki çocuk, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada kapı önlerindeki ayakkabıları çalan çocuklar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana giren 2 çocuk, üst katlardaki dairelerin girişlerinde bulunan kaliteli ve pahalı ayakkabıları çaldı. 2 çocuk, çaldıkları ayakkabıları montlarının içine saklayıp, bindikleri asansörle aşağı inerek kaçtı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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