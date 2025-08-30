İnegöl'de Alkollü Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma, tüfekle yaralama ile sonuçlandı. 34 yaşındaki Tuncay A., arkadaşı Emrah Ç.'ye ateş etti, Emrah Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.30 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi Şipali yolu sokakta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Emrah Ç.(36) arkadaşı Tuncay A.'(34)nın evine gitti. 2 arkadaş gece saatlerinde terasta alkol almaya başladılar. Sabah saatlerine kadar alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Tuncay A.(34) yanındaki tüfekle Emrah Ç.'ye ateş etti. Emrah Ç. 2 ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
