Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü

İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, odasında oynarken pencereye tırmandı ve dengesini kaybederek 2. kattan düştü. Ailesi çocuğun ağlama sesini duyduktan sonra yardım etti ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

2. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2. katının penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2 yaşındaki Azra E., odada oynarken pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardıma koştu. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.