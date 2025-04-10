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"Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı

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Bursa'da 14 yaşındaki iki çocuk arasında küfürleşme meselesinden başlayan tartışma dehşetle son buldu. Çocuklardan biri akranını bacağından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken şüpheli çocuk suç aletiyle yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Okul Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Ö.E. ile aynı hastaki B.T. arasında küfürleşme meselesinden tartışma başladı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AKRANINI BIÇAKLADI

Çocuklar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.E. elindeki bıçakla B.T'yi bacağından yaraladı. Şüpheli çocuk polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla beraber yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı çocuk ise ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan GÖRGÜN:

Dindar ve kindar gençlik

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