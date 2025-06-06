İnegöl'de 14 Yaşındaki Çocuğun Karıştığı Trafik Kazası: 1 Ölü

İnegöl'de 14 Yaşındaki Çocuğun Karıştığı Trafik Kazası: 1 Ölü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki M.Y.'nin kullandığı araçla çarptığı 44 yaşındaki Mustafa Akkalem hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan çocuk, arkadaşlarıyla birlikte yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araçla çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan çocuk, kovalamaca sonucu 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl bir iş kazasında sağ kolunu kaybeden M.Y. (14) idaresindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Akkalem, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri, terk edilmiş aracı yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir arezide buldu. Yaya olarak kaçan M.Y. ve yanındaki arkadaşları M.K. (15) ile B.E. (14), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan 3 çocuk, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Akkalem'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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