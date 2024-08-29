Üye Girişi
Haberler

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta sonra ülkesinden Tayland'a kaçan Rus genci, ineği tecavüz ederken yakalanmıştı. Taylandlı yetkililer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan genci ülkesine geri göndermeyi planlıyor. Rus genç, ülkesine gönderilmesi durumunda apar topar askere alınarak cepheye gönderilecek.

Geçtiğimiz günlerde Tayland'ın Surat Thani eyaletinde ineği istismar ederken yakalanan Rus asıllı 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILDIĞIM İÇİN..."

Ülke gündemine bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken ineği istismar ederken suçüstü yakalanan şahıs, "Kız arkadaşımdan ayrıldığım için depresyondayım" diyerek kendini savundu.

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

PUTİN ADINA SAVAŞMAK İÇİN GÖNDERİLECEK

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta sonra Rusya'dan kaçtığı ifade edilen Kuvshinov ceza olarak şimdi Ukrayna'ya karşı Putin adına savaşmak üzere askere alınma tehlikesiyle karşı karşıya... Adli merciler tarafından verilecek karar sonrası Rus gencin yakın zamanda ülkesine gönderilmesi planlanıyor.

İşte o anlardan kareler;

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Tayland Ukrayna Tayland 3-sayfa Dünya Rusya Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

500

Yorumlar (8)

Ahmet Uzturk:

Rusya gibi yerden geliyor nasıl bir yokluk içinde arkadaş

48
1
yanıtYanıtla
Taner 35:

Ucuz atlattık burayada gelebilirdi .

28
2
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Kısas.

21
0
yanıtYanıtla
Sefa:

faruk lâ bu kısas şart

3
0
yanıtYanıtla
Sefa:

fruk bu kısas yapılmalı

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı?
title