Tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tamir etmek için altına girdiği otomobilin altında kalan kaporta ustası yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ola, İnebolu ilçesi Abdurrahman Paşa Caddesi'nde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta ustası Kadir U., krikoyla kaldırdığı otomobilin tamir işlemi için altına girdi. Krikonun bir anda inmesi sebebiyle Kadir U. otomobilin altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark eden komşuları Kadir U.'ya yardım etti. Otomobilin altından çıkartılan Kadir U., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Uçarkuş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tofaş marka otomobilin bir anda aşağı indiği görülüyor. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı