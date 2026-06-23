Haberler

Tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı

Tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde krikoyla kaldırdığı otomobilin altına giren kaporta ustası, krikonun inmesi sonucu araç altında kaldı. Yaralanan usta hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tamir etmek için altına girdiği otomobilin altında kalan kaporta ustası yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ola, İnebolu ilçesi Abdurrahman Paşa Caddesi'nde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta ustası Kadir U., krikoyla kaldırdığı otomobilin tamir işlemi için altına girdi. Krikonun bir anda inmesi sebebiyle Kadir U. otomobilin altında kaldı. Bir süre sonra olayı fark eden komşuları Kadir U.'ya yardım etti. Otomobilin altından çıkartılan Kadir U., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Uçarkuş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tofaş marka otomobilin bir anda aşağı indiği görülüyor. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Eşi bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı

Önce manavı sonra minibüsü kana buladı
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da futbol tarihine geçti
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar