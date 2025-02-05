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İnebolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İnebolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halinde alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Göçkün köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur D. idaresindeki otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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