İnebolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halinde alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Göçkün köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur D. idaresindeki otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU