İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişi, araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU