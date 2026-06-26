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Egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne ceza yağdı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde egzoz patlatarak gürültü kirliliği yapan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 252 bin 938 TL para cezası kesildi. Motosiklet 2 ay trafikten men edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine sebep olan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 253 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesi İsmetpaşa Caddesi'nde egzoz patlatan 37 AEH 053 plakalı motosikletin 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kısa süre sonra Boyran köprüsü üzerinde yakalandı.

Motosiklet sürücüsüne, çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı 2 bin 719 TL, dikiz aynası bulundurmamaktan 2 bin 719 TL, kask kullanmamaktan 5 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, yayları kesik araç kullanmaktan 5 bin TL, "dur" ikazına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 252 bin 938 TL idari trafik para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince otoparka çekilen motosiklet 2 ay süre ile trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Genç sürücüye daha önce de 180 bin lira daha para cezası uygulandığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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