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İnebolu'da Aranan Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki ayarı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki ayarı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, iki ayrı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu İnebolu Tutuklama Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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