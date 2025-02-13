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İnebolu'da 73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

İnebolu'da 73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yakınlarından haber alamayan 73 yaşındaki Ahmet Serter, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cenazeyi morga kaldırdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 73 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, İnebolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Numan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Ahmet Serter'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Ahmet Serter'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serter'in cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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