İncirliova Emniyeti, 2025'i başarı ile kapattı

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında suçla mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar ile 2 bin 21 olaydan 2 bin 15'inin failini yakaladı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü kararlı, planlı ve etkili çalışmalarla ilçede güven ve huzurun teminatı oldu. Suçun her alanında sahada aktif rol alan emniyet ekipleri, başarılı operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı. İncirliova'da 2025 yılında 2 bin 21 olaydan 2 bin 15'inin faili tespit edilirken, 6 olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Yürütülen adli işlemler kapsamında 101 kişi tutuklandı, 66 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 320 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Bu sonuç, emniyet ekiplerinin saha hakimiyetini ve istihbarı başarısını bir kez daha ortaya koydu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yapan 22 kişi ve uyuşturucu kullanan 200 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yaklaşık 130 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 1.539 adet sentetik ecza, ve 21 tane ecstasy ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapılan kişi sayısının 2024'te 6 iken 2025'te 22'ye yükselmesi, mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü gözler önüne serdi. İncirliova'da ruhsatsız silah ve kesici alet taşıyan 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu operasyonlarda; 10 tabanca, 10 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç ve 20 bıçak ele geçirildi. Ayrıca İncirliova'da kaçak tütün satışı yapan işletmelere de işlem yapıldı. İlçedeki iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet tütün sarma makinesi, 17 bin 280 adet doldurulmuş sigara, 27 adet bandrolsüz nargile tütünü, 10 adet elektronik sigara likiti, 1 elektronik sigara, bin adet boş makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirilerek gerekli idari işlemler uygulandı. - AYDIN