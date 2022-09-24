Üye Girişi
Haberi Paylaş

İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den tutuklandı

Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda tutuklanan 3 zanlıdan birinin İncirlik Üssü'nde astsubay olarak çalıştığı öğrenildi.

Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda tutuklanan 3 zanlıdan birinin İncirlik Üssü'nde astsubay olarak çalıştığı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.'nin (44), 10'uncu Tanker Üssü'nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.'nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem sorumlularla görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli Ayşe D.'nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.'nın (50) ise BankAsya hesabında artırım yaptığı, dershanelerdeki çocuklara 'ser rehber'lik yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İncirlik Adana 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title