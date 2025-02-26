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İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı

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Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dramatik bir olay yaşandı. Bir apartmanda küçük bir Yorkshire Terrier cinsi köpek, pencere panjurunun kenarına tehlikeli bir şekilde tutunuyordu. Alt kattaki bir kadın, köpeği yakalamak için karton bir kutu tutarak pencereden sarktı. Köpek sonunda düştüğünde, kadın onu kutunun içine almayı başardı ve köpek, düşüşünün ardından zarar görmedi.

Olağanüstü görüntülerde, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin dış mahallelerindeki bir apartmanda küçük bir köpek, pencere panjurunun kenarına tehlikeli bir şekilde tutunuyor.

Alt kattaki bir kadın, köpeği yakalamaya hazır karton bir kutu tutarak pencereden sarkarken görülüyor. Köpek sonunda tutunduğu yerden kayıp düşüyor.

Ancak korkunç bir kaza yaşanmadan önce, aşağıdaki kadın köpeği kutunun içine alıyor ve komşuların ve seyredenlerin alkışları ve tezahüratları arasında onu evinin güvenliğine taşıyor.

Videodaki Yorkshire Terrier cinsi Alicinha, düşüşünün ardından şaşırtıcı bir şekilde zarar görmedi.

Köpek, sahipleri dışarıdayken dairenin penceresinden kaçmış ve mahsur kalmıştı.

Aşağıda yaşayan komşu Clarisse Saraiva da Silva, zor durumdaki köpeğin farkına vardı ve onu yukarıdaki bir panjura tutunurken görmek için penceresine koştu.

Sahibinin evde olmadığını öğrendikten sonra binanın bekçisine aşağıya koyması için bir battaniye verdi, karton bir kutu aldı, içini kıyafetlerle doldurdu ve penceresinden tuttu.

Alicinha düşüşünün ardından şaşırtıcı bir şekilde zarar görmedi.

Dramatik kurtarma geçen Perşembe günü Sao Paulo'nun dış mahallelerindeki Guarulhos'taki bir apartmanda gerçekleşti.

Saraiva da Silva, öğleden sonra saat 15:00 civarında eve döndüğünde komşuların bağırdığını ve yardım istediğini duyunca harekete geçtiğini söyledi.

Yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte: "İnsanlar beni çağırmaya başladı ve ne olduğunu görmek için pencereye gittiğimde küçük köpeği gördüm. Hemen yukarı koştum ve kapıyı çalmaya başladım ama cevap alamadım."

"Sonra bir battaniye aldım ve köpek düşerse diye minder yapması için bekçiye bıraktım."

"Kutu son dakika fikriydi ve 'Eğer tutunamazsan, en azından düşüşü yumuşat' diye düşündüm."

Clarisse, komşularının sahibini cep telefonundan aradığını, ancak trafikte sıkışıp kaldığını söyledi.

"Olanları öğrendiğinde çok korkmuştu."

"Geri döndüğünde ve Alicinha'yı ona teslim edebildiğimizde çok duygusaldı."

Mahalle sakinleri, köpeğin penceredeki koruyucu filenin üzerine tırmandığını ve üst taraftaki bir delikten dışarı çıktığını düşündüklerini söyledi.

İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı

İnanılmaz bir hamleyle pencereden düşen köpeğin hayatını kurtardı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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