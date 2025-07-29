İnan Kıraç davasında inceleme başlatıldı! HSK, vesayet kararları için müfettiş görevlendirdi

İş insanı İnan Kıraç hakkında İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve sonrasında verilen vesayet kararlarına ilişkin iddialar üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan inceleme kapsamında müfettiş görevlendirildi.

Alınan bilgiye göre, müfettişin inceleyeceği konular arasında mahkeme hakiminin vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri ile belirli kişilere dosya verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği iddiaları da yer alıyor. Bu kapsamda tüm süreç detaylı şekilde incelenecek ve bir rapor hazırlanacak.

EVLİLİK, AKIL SAĞLIĞI GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

İnan Kıraç, 20 Aralık 2024'te Koç Holding'te uzun yıllar yönetici olarak görev yapan Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak bu evliliğe, Kıraç'ın kızı İpek Kıraç karşı çıkarak, babasının fiili ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu.

Başvuru üzerine İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. 26 Şubat 2025'te Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirilen Kıraç hakkında düzenlenen raporda, fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı. Ayrıca Kıraç'ın taşınırları, banka hesapları, şirket hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine vesayet tedbir şerhi konulmasına hükmetti.

MAHKEME, EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda, gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak görülen duruşmalarda taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, karar duruşmasında, İnan Kıraç'ın evlendiği tarihte hukuki ve fiili ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.