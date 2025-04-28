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İmamoğlu'nun görüntülerinin ardından EGM'den Jammer açıklaması

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ,Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesi sırasında jammer kullandığının tespit edilmesini ardından açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Belediye başkanları Jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur' ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının otele frekans kesiciyle (jammer) girmesi dosyaya girdi.

Bu görüntülerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), frekans kesici (jammer) cihazların kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 27.04.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine jammer kullanımıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

KULLANABİLECEK KURUMLAR SAYILDI

Açıklamada, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2. Maddesi'nin 3. Fıkrası'na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahalarıyla ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiler dolayısıyla frekans kesici (jammer) kullanabildiği ifade edildi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI KULLANAMAZ, SUÇ İŞLİYORLAR"

Bu bağlamda, belediye başkanları ve belediyelerin, 5809 sayılı Kanun kapsamında jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığı vurgulandı. Yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 124. Maddesi hükümlerince suç olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesicilerle (jammer) ilgili verilmiş bir eğitim bulunmadığı bilgisine yer verildi.

İmamoğlu'nun görüntülerinin ardından EGM'den Jammer açıklaması
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Silkelenmemek için kullanılıyormuş belliki. Ekrem beyi kurtarakcak olan Özgür beyin sokak konuşmalarını dinlememiz lazım oncelikle.

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Evet Akpnin Polisi açıklama yaptı.

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

e adam mecbur kullanacak yoksa yaptığı usülsüzlükler ortaya çıkar

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Haber YorumlarıDağıstan:

Jammer'ler , devre kesici olarak kullanılır. Sivillerin kullanması yasaktır ( Neden yasak olsun , dinlenmek istemiyorum önlem almak yasak mı ) hayreti daha dava açmadılar mı..

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