3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Kameraların bantlandığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan Le Meridien isimli otelin Müdürü Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, çıkarıldıkları hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Kameraların bantlandığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

İMAMOĞLU GELDİĞİNDE KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre İmamoğlu, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile Adnan Çebi'ye ait Le Meridien isimli otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

Kameraların bantlandığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

OTEL MÜDÜRLERİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Görüntülerin ardından İmamoğlu'nun toplantılarında kullandığı Le Meridien Otel'in Müdürü Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilere, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Kameraların bantlandığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı

"SERBEST BIRAKILDILAR"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki otel yöneticisi savcılı sorgularının ardından Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Udil ve Oğurlu'yu tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kameraların bantlandığı otelin yöneticileri serbest bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.