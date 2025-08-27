İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı
Güncelleme:
İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesinde, "Şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddederim" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINA ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Şüpheli Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında talep yönünde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

İmamoğlu'nun Avukatı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yılmaz'ın, savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. İfadesinde, rüşvet alımına aracılık ettiği yönündeki suçlamayı kabul etmeyen Yılmaz, hakimlik mesleği dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçu olduğunu ve bugüne kadar yüzünü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle yaklaştığını belirterek, "Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgelere, bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddederim." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
