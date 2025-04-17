İmamoğlu'nda Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan şahsı yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipleri çalışmasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan ve hapis cezası bulunan B.G.'nin adresi belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Hükümlü polis tarafından yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan B.G. cezaevine gönderildi. - ADANA