Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

55 bin mahkuma af mı geliyor? Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber

İmamoğlu'nda Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan B.G., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan şahsı yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipleri çalışmasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan ve hapis cezası bulunan B.G.'nin adresi belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Hükümlü polis tarafından yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan B.G. cezaevine gönderildi. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.