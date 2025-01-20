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İmamoğlu'na açılan dava sonrası benzer içerikli paylaşımlara da soruşturma kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sonrası 'tehdit' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapanlara da soruşturma açıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının hemen ardından İmamoğlu hakkında 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine tehdit' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK: AYNI ŞEKİLDE PAYLAŞIM YAPANLARA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu soruşturmanın ardından bir soruşturma da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapanlara açıldı.

Başsavcılığın soruşturmalarla ilgili açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ve ailesini tehdit niteliği taşıyan ifadeler kullanmasının ardından, Tehdit ve Terörle Mücadele birimlerine bağlı yetkililer tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca, söz konusu açıklamaların ardından Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini yer verildi.

İmamoğlu'na açılan dava sonrası benzer içerikli paylaşımlara da soruşturma kararı
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBidüşün:

Yahu bırakın gönlünce yesin genel seçimlere aday olup seçimleri kaybettiğinde alın içeri, bizim halkımız sever mağdurum diyenin yanında olmayı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

önüne geleni mahkemeye verseler mevcut cezaevleri bu suçluları almaz o yüzden suçlular dışarıda suçsuzlar içeride kalsın anca sığar zaten öyle oluyor

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