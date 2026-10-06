İmamoğlu davasında sanık Ceylan, Bülbüllü'ye 1,5 milyon dolar teslim ettiğini anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Furkan Remzi Ceylan, iş insanı Ali Nuhoğlu'nun kendisinden borç istediğini duruşmada anlatarak, "Ali Nuhoğlu benden yaklaşık 66 milyon TL tutarında bir borç para istedi. Parayı kendisine gönderdikten sonra Beylikdüzü'nde ofisi bulunan İbrahim Bülbüllü (firari sanık) denen kişiye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Bankadan parayı çekip İbrahim Bülbüllü'ye gidip 1,5 milyon dolar gibi bir parayı kendisine teslim ettim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 29'uncu gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Hasan Özsoy savunma yaptı.

Etkin pişmanlık ifadesi iddianamede yer alan iş insanı Özsoy beyanlarında "Quara LTD ŞTİ'nin sahibiyim. 2019 yılında İBB ve belediyeler seçim kampanyaları başladığı dönemler Eyüp Subaşı (reklamcı iş insanı) bana İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediyesi'nin seçim sponsoru olduğunu söyledi. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildiği takdirde bütün reklam alanlarının kendisine bağlanacağını, tüm bu işleri kendisinin alacağını söyledi. Bu nedenle benden de bazı kalemlerle ilgili fiyat teklifi aldı. Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıktan sonra ilk olarak İBB'ye ait olan 300 adet üst geçit ve 2 bin adet aydınlatma direkleri işlerini Eyüp Subaşı'nın genel vekaleti olduğu, resmiyette eşi Gülşah Subaşı'nın adına olan Genç Popülist Medya isimli firma aldı. Ben de bu ihalenin dijital baskı ve uygulama işlerini yaptım. Bu süre zarfında bir keresinde Eyüp Subaşı beni telefonla arayıp acil olarak Kültür A.Ş.'de Habibe İlknur Kaya isimli şahsın yanına gitmemi ve kendisinin vereceği flash belleği ondan alıp kendisine getirmem gerektiğini söyledi. İlknur Hanım'ı buldum. Bana bahsi geçen flash belleği verdi ve bana 'sakın bunu kimseye söyleme, hızlıca Eyüp Subaşı'ya ilet' dedi. Flash belleği Eyüp Subaşı'ya ilettikten sonra merak ettiğim için sorduğumda bana flash belleğin içinde İBB'nin bütün işlerini kapsayan bilgiler olduğunu ve bu işlerin kendisi tarafından üstlenildiğini söyledi. Elimde Panofect ve Genç Popülist Medya'nın muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren bir adet flash bellek mevcuttur. Bunu da avukatım kanalıyla en yakın zamanda savcılığınıza ulaştıracağım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" demişti.

Etkin pişmanlık ifadesi veren sanık beyanlarının arkasında olduğunu söyledi

Özsoy duruşmadaki savunmasında "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak savcılık aşamasında bildiğim hususları açıkça anlattım. Bu aşamada verdiğim ifadenin arkasındayım" dedi. Savcının "Kültür A.Ş.'ye gidip Habibe İlknur Kaya isimli bir şahıstan bir flash bellek almışsınız. Onu bir açar mısınız?" sorusuna sanık "2020 yılı içerisinde Habibe İlknur Kaya'dan kapalı bir zarf içerisinde bir flash bellek aldığımı ve daha sonra bunu Eyüp Subaşı'na teslim ettiğimi belirtmiştim. İçeriğinde ne olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi. Savcı ardından "İhale süreçlerinden falan da bahsetmişsin Eyüp Subaşı ile ilgili. Eyüp Subaşı bu süreci nasıl gerçekleştirdi seçimlerden sonra? Aldığı işlerden bahsetmişsin. İBB üst geçit, aydınlatma direği şeklinde" sorusunu sordu. Sanık Özsoy soruya "Seçim çalışmaları yapılmıştı. Seçim çalışmaları yapıldıktan sonra kendisi üst geçit ve elektrik direklerinin ihalesini aldığı yönünde beyanı var" şeklinde cevap verdi.

Tutuksuz sanık, firari İbrahim Bülbüllü'ye teslim edilen 1,5 milyon doları anlattı

Tutuksuz sanık Furkan Remzi Ceylan ise iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadesinde "Ben İSTCON şirketinin hem yüzde 49 ortağı hem de imza yetkilisiyim. Dosya içerisinde bulunan MASAK raporlarında Ali Nuhoğlu'nun (iş insanı) şirketi olan Trend İnşaat ile aramızda 66 milyon TL'lik bir para transferi tespit edilmiş. Bu para transferi ticari hayatın olağanında olan borç alacak verecek ilişkisidir. 18 Mart 2024 tarihinde Ali Nuhoğlu'nu ziyarete gitmiştim. Kendisi bana 2 milyon dolar karşılığı borç para istediğini söyledi. Ben aramızdaki ilişkiden dolayı ne için borç para istediğini kendisine o anda sormadım. Parayı, Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat'a banka üzerinden gönderdim. Kendisi bana benim göndermiş olduğum bu paranın bankadan çekilip, 1.5 milyon dolarının Beylikdüzü'nde ofisi bulunan İbrahim Bülbüllü'ye (İBB Hukuk Müşaviri firari sanık) götürülmesi gerektiğini, müsait olup olmadığımı sordu. Bende kendisine müsait olduğumu, götürebileceğimi söyledim. Ali Nuhoğlu'nun' çalışanı 2 milyon dolar parayı çekerek yanıma geldi. Beraber Beylikdüzü'nde Kübiks isimli binaya gittik. Ofiste sadece İbrahim Bülbüllü vardı. Paraları masanın üzerine dizerek, 1.5 milyon dolar olduğunu kendisiyle beraber teyitledikten sonra ofisten ayrıldım. 3-4 gün sonra Ali Bey ile görüştüğümde bu paranın ne için götürdüğümü sordum. Kendisi bana İBB'den almış olduğu işlerde ödeme alamadığını, ödeme alabilmek için kendisinden bu parayı istediklerini, bunu vermeye mecbur kaldığını bana söyledi" demişti.

Ceylan savunmasında "Savcılığa vermiş olduğum etkin pişmanlık ifade aynen geçerlidir, ifademin arkasındayım. "İnşaat işinde çekirdekten yetişmiş bir kişiyim. Olay günü Ali Bey (Ali Nuhoğlu) benden yaklaşık 66 milyon TL tutarında bir borç para istedi. Bu parayı daha öncesinde kendisiyle birçok kez para trafiklerine girdiğimden dolayı niye istediğini hiçbir şekilde sormadım. Parayı kendisine gönderdikten sonra Beylikdüzü'nde ofisi bulunan İbrahim Bülbüllü denen kişiye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Ben de o gün müsait olduğumdan dolayı bunu teslim edebileceğimi söyledim. Sonrasında onun yetkilendirdiği bir personelle bankadan parayı çekip Beylikdüzü'ndeki ofise İbrahim Bülbüllü'ye gidip 1,5 milyon dolar gibi bir parayı kendisine teslim ettim. Daha sonrasında ofisten ayrıldım. Diyeceklerim bu kadardır" dedi. Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı, paranın ne karşılığı İbrahim Bülbüllü'ye teslim edildiğini sordu. Sanık soruya "İbrahim Bülbüllü'yü tanımam. Ben o paranın oraya ne amaçla gittiğini hiçbir şekilde bilmiyorum" yanıtını verdi.

Duruşma diğer tutuksuz sanıkların savunması ile sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı