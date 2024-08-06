İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı İslamköy Mahallesi'nde yaşanan olay filmleri aratmadı. Mahalledeki bir camide görev yapan imamın ev hanımı olan eşi başka bir caminin imamı tarafından kaçırıldı. Mahalleye bomba gibi düşen olayın ardından Aile mağdur olan imama, "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi.

İMAMIN EŞİNİ İMAM KAÇIRDI

İmam H.A. 4 yıldan fazla bir süredir Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı İslamköy Mahallesi'nde görev yapıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan H.A.'nın eşi ise ev hanımıydı. İmam H.A. geçen hafta hayatının şokunu yaşadı. Eşi kendisi gibi imam olan A.A. tarafından Şanlıurfa'ya kaçtı/kaçırıldı.

"KIZIMIZI DA KAÇIRANI DA VURACAKSIN"

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Kaçan kadının ailesi tüm yaşananların üstüne mağdur olan imamın yakasına yapıştı. Aile mağdur olan imama, "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi. Olay şimdilik yatıştırıldı.

"EŞİ MAHALLEMİZE KÖTÜ ÖRNEK OLDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Zeynel Şeker, "Artık imam H.A.'nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok. Kendisi iyi bir insandı. Çok da severdik. İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok çok üzgün. Psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Kendisinin artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok. Ancak kendisinin bizim mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz. Olması gereken bu" dedi.