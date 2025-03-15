Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı

Erdoğan'dan kritik atamalar! Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

Savaş hazırlığı gibi! Otomotiv devi Almanya için silah üretecek

İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Mahallelinin engellemeye çalıştığı şahsın "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı.

BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞTI

Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü. Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu. Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi" diye sordu.

İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?

15-20 GÜN ÖNCE AYRILMIŞLAR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada Vildan H.'nin de çevredekilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

İran'da İsmail Kartal ve Serdar Dursun fırtınası
img

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
img

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Bende imam nikahla birkac kadinla evlenmek istiyorum...! Islam dininin en buyuk sacmaligi bu..Dini nikahla birden fazla kadinla evlenebilirsiniz diyor...Ben bunu Araplarin kendi zevkleri icin uydurdugu birsey oldugunu dusunuyorum..Madem erkekler birden fazla kadinla dini nikahla evleniyor,o zaman kadinlarda imam nikahla birden fazla erkeklerle evlenip ayni evde yasayabilir..Kadin erkek esit degilmi..!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu

Yaren leylek ile Balıkçı Adem 14. kez buluştu
Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Okulda ısınırken aniden kıyafetleri tutuşan küçük kızın vücudunun yarısı yandı

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.