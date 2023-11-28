İlişkiyi Sürdürmek İstemeyen Kadın, Erkek Arkadaşını Öldürdü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde ilişki yaşadığı Neşe Beydoğan (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Hasan Doğan'ın (42) cenazesi, ailesine teslim edildi. Beydoğan'ın, ilişkiyi sürdürmek istemediği için Hasan Doğan'ı öldürdüğü belirtildi.

?Olay, dün saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. Neşe Beydoğan, evine gitmek için otomobilinden inen Hasan Doğan'a tabanca ile 7 el ateş etti. Hasan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Neşe Beydoğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi. Beydoğan'ın, ilişkiyi sürdürmek istemediği için Hasan Doğan'ı öldürdüğü belirtildi.

Neşe Beydoğan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Hasan Doğan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya (69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.

Soruşturma sürüyor.