İlginç kazayla ilgili yeni gelişme

Afyonkarahisar'da fotoğraf çekinmek için durdurduğu aracın kendiliğinden hareket edip 300 metrelik yükseklikten uçuruma düşmesinin ardından araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi fotoğraf çekinmek için araçtan indiğini söyleyen Süleyman Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çıngırak mevkiine araçla çıkan Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman bir süre burada vakit geçirdi. Ardından Süleyman Ç., hatıra fotoğrafı çekinmek için araçtan indiği esnada iddiaya göre içerisinde Yılmaz Kahraman'ın bulunduğu 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etti. Araç, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkların bulunduğu uçurumdan aşağı düştü. Süleyman Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu araç içerisindeki Yılmaz Kahraman'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman'ın cansız bedeni otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza öncesi fotoğraf çekinmek için araçtan indiğini beyan eden Süleyman Ç., tutuklanma talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edildi. Süleyman Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR