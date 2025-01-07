İlginç kaza! Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı

Edirne'de kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KÖPEK ANİDEN YOLA ÇIKTI

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. H.G. idaresindeki otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

ARACIN ÖN TAMPONUNA SIKIŞTI

Kazada köpek, otomobilin ön tamponuna yarı beline kadar sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralanan köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek Edirne Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, tedavisi yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.