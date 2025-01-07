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İlginç kaza! Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı

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Edirne'de dün gece saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Kazanın ardından otomobilin ön tamponuna sıkışan köpeği olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek, ekipler tarafından yakalanarak kontrol amaçlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Edirne'de kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KÖPEK ANİDEN YOLA ÇIKTI

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. H.G. idaresindeki otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

İlginç kaza! Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı

ARACIN ÖN TAMPONUNA SIKIŞTI

Kazada köpek, otomobilin ön tamponuna yarı beline kadar sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralanan köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek Edirne Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, tedavisi yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

İlginç kaza! Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTaner 35:

Lütfen yavaş gidin. Hayvanlarin kacabilmesi icin frene basmaya cok gormeyin. Hava soğuk, hayvanlar yiyecek bulabilmek için surekli dolaşıyorlar . Canları hor görmeyin.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Genelde İtfaiye çalışanları çok başarılı çalışanlar. işlerinde çok iyiler. Her gittikleri kazalarda ekip olarak başarılı bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Allah onlara kolaylık versin.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Kardeşim başıboş köpeğin otobanda ne işi var? Ne kadar başıboş köpek varsa toplatılmalı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme10
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