İlginç kaza! Köpek, kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkıştı
Edirne'de dün gece saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Kazanın ardından otomobilin ön tamponuna sıkışan köpeği olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek, ekipler tarafından yakalanarak kontrol amaçlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Edirne'de kendisine çarpan otomobilin tamponuna sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KÖPEK ANİDEN YOLA ÇIKTI
Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. H.G. idaresindeki otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
ARACIN ÖN TAMPONUNA SIKIŞTI
Kazada köpek, otomobilin ön tamponuna yarı beline kadar sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralanan köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
KÖPEK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kurtarıldıktan sonra kaçan köpek Edirne Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, tedavisi yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.