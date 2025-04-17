Ilgar Dağı'nda Buzlanma nedeniyle Ulaşım Kapandı
Ardahan'da yağan kar sonrası etkili olan buzlanma Ilgar Dağı Geçidi'nde çok sayıda aracın mahsur kalmasına yol açtı. Buzlanan yolda kayan bir tır, Posof-Damal karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Tırın çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.
- Ilgar Dağı'nda buzlanmadan kayan tır, yolu kapattı
ARDAHAN - Ardahan'da, akşam saatlerinde yağan karın ardından etkili olan buzlanma nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi'nde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Kar yağışı, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Ilgar Dağı Geçidi'nde, akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle kayan tır yolu ulaşıma kapattı. Yolu kapatan tır sebebiyle Posof- Damal kara yolunda çift taraflı olarak ulaşım durdu.
Çok sayıda aracın kuyruk oluşturduğu bölgede tırın çekilerek yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa