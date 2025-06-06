İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Çapan Kasap'ta dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti tespit edilirken yine aynı ilçedeki Başaran Etli Pide ve Börek Salonu'nda satılan lahmacunlarda da tek tırnaklı etinin kullanıldığı ifşa edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 'Çapan kasap – İbrahim Çapan' adlı firmanın dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Bakanlığın markayla ilgili ifşası vatandaşları bir hayli tedirgin etti. Firmaya tepki yorumları yağdıran vatandaşlar "Tek tırnaklı satılmış, Allah'ınızdan bulun", "Tarım Bakanlığı bu kasapta tek tırnaklı eti satıldığını tespit etmiş, at eti mi eşek eti mi ya da domuz eti mi yedirdiler millete?" gibi paylaşımlar yaptı.

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

BİR SKANDAL DA AYNI İLÇEDEKİ PİDECİDE

Aynı ilçede bulunan "Başaran etli pide ve börek salonu – İlknur Şahin" isimli firmanın da pişmemiş lahmacun harcından yine tek tırnaklı eti çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bıktık artık. Iyiye gitmez daha en iyisi başka ülkeye gitmek. Dünyanın baska hic bir ülkesinde bukadar dolandırıcı yok

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

malesef sahtekarlik haram yeme ahlaksizlik simariklik durumlari artik ülkemizde dogal ve normal kabul edilir hale geldi ben 52 yildir almanyada yasiyorum her yil 6 hafta karavanla Türkiyede deniz kenarinda dogdugum büyüdügüm ufak beldede kamp yaparim 2 yil önce tanidigim bir alman aileyi agirladim bizim kasap abi sana kuzu eti gibi mangallik dana eti hazirladim dedi etin rengi bana koyu gelince bu karadenizin yerli kara dana eti dedi ve alman daha ilk lokmada bu yaban domuzunun but eti demezmi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden bir belgeselde bir yerlerde burda et ucuz biz her sabah kebap yiyerek kahvaltı yapıyoruz diyorlardı ...durum belli oldu

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Haber YorumlarıKoray dinç:

Paranla yemek yiyemezsin, hile hurda, ruhsatlarını iptal edin bunların.

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