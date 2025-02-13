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İlçedeki altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu

İlçedeki altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. Tüpün 2015'teki "Hendek olayları" sırasında bırakıldığı düşünülüyor.

Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Çankaya Sokak'ta belediye ekipleri, bir evin kanalizasyon arızasının giderilmesi için altyapı çalışması yaptı.

"HENDEK OLAYLARI" SIRASINDA BIRAKILMIŞ OLABİLİR

Yapılan kazıda, PKK'lı teröristler tarafından 2015'teki 'Hendek olayları' sırasında bırakıldığı düşünülen patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu

GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin aldığı önlemler sonrası düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.

İlçedeki altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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