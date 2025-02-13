İlçedeki altyapı çalışmasında patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. Tüpün 2015'teki "Hendek olayları" sırasında bırakıldığı düşünülüyor.
Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Çankaya Sokak'ta belediye ekipleri, bir evin kanalizasyon arızasının giderilmesi için altyapı çalışması yaptı.
"HENDEK OLAYLARI" SIRASINDA BIRAKILMIŞ OLABİLİR
Yapılan kazıda, PKK'lı teröristler tarafından 2015'teki 'Hendek olayları' sırasında bırakıldığı düşünülen patlayıcı dolu mutfak tüpü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ekiplerin aldığı önlemler sonrası düzenek, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa