İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın aracı dün öğlen saatlerinde Balıkesir yolunda kazaya karıştı.

Kazada her hangi bir yaralanan olmazken araçta hafif bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası Ortaylı'nın aracının şoförü ve kazaya karışan aracın şoförü arasında sözlü bir tartışma yaşanırken tarafları Ortaylı'nın aracından inerek sakinleştirdiği kaydedildi.