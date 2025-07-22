İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı. Ortaylı'nın aracının şoförü ile kazaya karışan aracın şoförü tartıştı. Ortaylı araçtan inerek tarafları sakinleştirdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın aracı dün öğlen saatlerinde Balıkesir yolunda kazaya karıştı.
Kazada her hangi bir yaralanan olmazken araçta hafif bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası Ortaylı'nın aracının şoförü ve kazaya karışan aracın şoförü arasında sözlü bir tartışma yaşanırken tarafları Ortaylı'nın aracından inerek sakinleştirdiği kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Esra Açıkyıldız - 3.Sayfa