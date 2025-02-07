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İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik'te Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve Bilecik'in huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu vurguladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Şeyh Edebali Türbesi ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Şeyh Edebali Türbesi ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve başladığından bu yana ara vermeden durmaksızın çalışan İl Emniyet Müdürü Yılmaz, "Bu şehir samimiyet ve sevginin kalbidir. Her adımda vatandaşıyla beraber olmak, Bilecik'i gerçekten teneffüs etmek demektir" sözlerine dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, "Hayatın zorluklarına rağmen güler yüzlerini hiç kaybetmeyen, umudu ve neşeyi temsil eden güçlü ve emektar Bilecikli ablalarımızla bir süre sohbet ederek, kendilerine kazasız, belasız ve bereketli kazançlar" dilediğini ifade ederek Yılmaz, "Çalışkan, özverili, şefkatli ve fedakar kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Zaman mefhumu gözetmeksizin, yedi yirmi dört Bilecikli Hemşerilerimizin her zaman yanında ve hizmetinizdeyiz. Bilecik'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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