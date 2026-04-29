İkiz plakalarla ilçeleri gezip evlerden hırsızlık yaptılar, 11'incisinde yakayı ele verdiler

Antalya'da 6 ilçenin polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 11 ayrı evden hırsızlık olayı aydınlatıldı, olaylarla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Antalya'da 6 ilçenin polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 11 ayrı evden hırsızlık olayı aydınlatıldı, olaylarla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak amacıyla farklı araçlara takılan ikiz plakalar kullanarak gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, Kepez, Serik ve Elmalı ilçelerinde polis sorumluluk alanında gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayı ile Aksu, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde jandarma bölgesinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğu belirlendi. Şüphelilerin, hırsızlık eylemlerini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yakalanmamak amacıyla farklı araçlara takılan ikiz plakalar kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi. 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suça konu olabileceği değerlendirilen çok sayıda malzeme, ziynet eşyası, 2 adet silah, 12 adet fişek ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

'Evden hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

