İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. - İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, 19.10 sularında Ankara- Malatya karayolu Turgut Özal Bulvarı Hava lojmanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Ö. sevk ve idaresindeki 44 NS 470 plaka Volkswagen marka otomobil ile A. T. yönetimindeki 44 BD 705 plakalı Opel marka araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada L.Ö., A.Ö., N.Ö., E.T., A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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