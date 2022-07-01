İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı - Haberler

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İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te iki kişinin ölümüne neden olan kazaya karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel tutuklandı.

Safranbolu- Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana gelen kazada Ali Emre Gürel, 45 B 5576 plakalı otomobili ile Bulak'tan Karabük istikametine giden Salih Portakal (71) yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada, sürücü Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, Gürel'in yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) da yaralandı.

İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası savcılığa sevk edilen Gürel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza yerinden fotoğraflar;

İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Ali Emre Karabük 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (5)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sonucunu bildiğimiz için sorun yok, 2 aylık kısa süre içeride dinlenmece

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mehmet yalçın:

Artık olan olaylara ve çıkacak sonuçların ne olacağını bildiğimiz için gülüyorum. :) :):) Ne hallere düşürdünüz vicdanları:(:(:(

Cevap Yaz 0 18 Yayından Kaldır
Başka Murat:

Katil şahıs içkili miydi?

Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
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