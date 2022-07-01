İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı Karabük'te iki kişinin ölümüne neden olan kazaya karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel tutuklandı. Safranbolu- Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana gelen kazada Ali Emre Gürel, 45 B 5576 plakalı otomobili ile Bulak'tan Karabük istikametine giden Salih Portakal (71) yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı. OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Kazada, sürücü Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, Gürel'in yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) da yaralandı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Kaza sonrası savcılığa sevk edilen Gürel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza yerinden fotoğraflar; İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Safranbolu Ali Emre Karabük 3. Sayfa Haberler

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