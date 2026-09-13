İki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde H.O., ile A.O., isimli iki kardeş arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında her iki kardeş bıçak darbeleriyle bir birini yaraladı. Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı