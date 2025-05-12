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İki Çocuğunu Kaybeden Anne Mezarlıkta Duygusal Anlar Yaşadı

İki Çocuğunu Kaybeden Anne Mezarlıkta Duygusal Anlar Yaşadı
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Sivas'ta evlatlarını cinayete kurban veren Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. Cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'in tutuklanmasının ardından Anneler Günü'nde gerçekleşen ziyaret, acılı anne için anlam dolu oldu.

2 Evladını cinayete kurban veren anne, mezarlarını ziyaret etti

SİVAS - Sivas'ta vahşi cinayette iki çocuğunu kaybeden acılı anne Ayşegül Şimşek, çocuklarının mezarını ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yaşanan olayda, Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek adlı kardeşler anneleri tarafından, evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez Ankara'da yakalanmış ve çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sönmez'in öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl öncesinde aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilmişti. Türkiye gündemine oturan cinayetin ardından Anneler Günü'nde mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. Çocuklarını aynı anda toprağa veren acılı anne Ayşegül Şimşek, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Yanında getirdiği çiçek fidelerini mezara diken acılı anne, mezar başında dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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