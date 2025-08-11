İki banka çalışanı, müşterilerin kendilerini görmediğini sanıp buzlu cam arkasında ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka şubesinde yaşanan beklenmedik ve skandal olay, güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra büyük tepki topladı. İki banka çalışanı, müşterilerin bulunduğu ortamda uygunsuz bir şekilde birbirleriyle olan özel anlarını sergiledi.

Görüntüler, buzlu camlarla bölünmüş olsa da bu gizliliğin çiftin hareketlerini saklamaya yetmediğini ortaya koyuyor. Sosyal medyada "Bu buzlu cam seni kurtaramaz" ifadesiyle paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Videoda, iki çalışan müşterilerin hemen yanı başında, bankadaki küçük bir odada veya tuvalette cüretkar davranışlar sergiliyor.

Olayın yaşandığı banka şubesi, müşterilerin de bulunduğu saatlerde gerçekleşti. Bu durum, şubeyi kullananlar arasında şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı.

Banka yönetimi, skandalın ardından hemen harekete geçerek soruşturma başlattığını ve çalışanların görevlerine geçici olarak son verildiğini açıkladı. Yetkililer, "Müşterilerimizin güvenliği ve rahatlığı bizim için her şeyden önce gelir" dedi.

Uzmanlar ise iş yerinde böyle davranışların profesyonellik ve yasal açıdan ciddi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Bu tür olayların banka ve çalışan ilişkisini zedelediği, kurumun itibarını zayıflattığı vurgulanıyor.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı çalışanların sorumsuzluğu ve bankanın denetimsizliği hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Özetle, iş yerinde profesyonellik sınırlarının aşılması hem çalışanlar hem de müşteriler için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Kurumların bu tür durumları önlemek için daha sıkı denetim ve eğitim mekanizmaları kurması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.