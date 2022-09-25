İki aracın arasında kalan adam hayatını kaybetti İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki minibüsün arkasında duran bir kişi, kendisine bir otomobilin çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı.

İki aracın arasında kalan adam hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki minibüsün arkasında duran bir kişi, kendisine bir otomobilin çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı. Tahilsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza 21 Eylül saat 10.40 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü şoförü olduğu öğrenilen Hamza Duygu, sağ şeritte park halinde olan aracının arkasında durduğu esnada, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan adam ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 çocuk babası Hamza Duygu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yürekleri ağza getiren kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde servis minibüsü şoförünün aracın arkasında bir şeylerle uğraştığı esnada bir aracın geldiği, son anda frene basarak aracın sol tarafıyla adama çarptığı ve iki araç arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.