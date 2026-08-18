İki araç uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki araç da takla atarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

Olay, Elmadağ-Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın karıştığı kazada, araçlar takla atarak yol kenarındaki uçuruma düştü. Kazanın ardından olay yerine 5 ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı