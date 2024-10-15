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İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı

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Eyüpsultan-Cebeci Tüneli bağlantı yolunda bir grup motosikletli trafiği tehlikeye attı. Polis ekiplerini gören motosikletliler boş araziye doğru kaçmaya başladı. 14 motosiklet sürücüsünün yakalandığı anlar film sahnelerini aratmadı.

İstanbul'da 14 motosikletlinin drif atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüleri çok geçmeden yakalandı.

DRİFT ATIP TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTULAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyüpsultan ilçesi Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde bir grup şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Trafiği tehlikeye sokup drift atan 14 motosiklet sürücüsünden bazıları polisleri görünce kaçmaya başladı. Boş araziye doğru kaçan sürücüler, motosikletli trafik polisleri tarafından yakalandı. Polis 14 motosiklet sürücüsü ile yaşları küçük 5 kişiyi yakaladı, motosikletleri ise bağladı.

CEZA YAĞDI

Yakalanan şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ters istikamette araç kullanmak, teknik değişik, abartı egzoz, makas atmak, uyarı ve ikazlara uymamak, sigortasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ışık donanımı, araç dikiz aynası bulundurmamak, kask takmamak, araçlarda tescil plakası bulundurmamak, tescil plakasının okunmaması, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 251 bin 249 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T. isimli şahısların sürücü belgeleri iptal edilerek, 14 motosiklet trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı

İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı

İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı

İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Motosiklet Eyüpsultan Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis

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