Iğdır'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Iğdır-Tuzluca kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yaycı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden 06 EHT 206 ve 76 AAT 998 plakalı beton mikserleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle önlerinde ilerleyen 41 AIC 574 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alırken, sürücü E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.C., O.C. ve E.T. yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, otomobil sürücüsü E.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı