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Yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı

Yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
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Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan’da düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere vatandaşlardan banka hesaplarının toplandığı, bu hesapların yönetilerek kullanıldığı ve üçüncü kişilere kiralandığı, söz konusu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık edildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden para çekmek amacıyla bankaya gittiği belirlenen 2 kişi de bankada suçüstü yakalandı.

Toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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