Iğdırlılardan Doğugaz'a Tepki: "Mahalle ikiye bölündü, hava kirliliğinden dışarı çıkamıyoruz"

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları yarıda kalınca, vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi. Hava kirliliğinden şikayet eden mahalle sakinleri, doğalgaz hattının bir an önce tamamlanmasını talep ediyor.

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, doğalgaz çalışmalarının yarıda bırakılmasına tepki göstererek yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Iğdır merkez Karaağaç mahallesinin bir kısmına doğalgaz hattı çekilirken diğer kısmında çalışmaların durması, bölgede ciddi mağduriyete neden oldu. Vatandaşlar yatırım, imar konuların bahane dilerek çalışmaların durdurulduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakini Kemal Eray, mahallenin adeta ikiye ayrıldığını belirterek şunları söyledi: "Karaağaç Mahallesi'nin yarısında doğal gaz var, yarısında yok. Burası mahrumiyet bölgesi gibi olmuş. Hava kirliliğinden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Saat 17.00 oldu mu her yeri sis basıyor. Biz de doğalgaz istiyoruz. Doğalgazın bir an önce gelmesini talep ediyoruz" dedi. Aynı mahallede yaşayan Hamit Eray ise hava kirliliğinin sağlık sorunlarını artırdığını vurguladı: "Evimde dahil hasta var, komşum hasta. Bu hava kirliliğinden dolayı mahallemizde çok hastamız var. Doğalgazla bizim ev arasında yaklaşık 500 metre mesafe var. Yan komşum doğalgaz yakıyor, biz tezek ve odun yakıyoruz. Iğdır zaten hava kirliliğinde Türkiye'de birinci sırada. Doğalgazın gelmesini istiyoruz. Çalışma neden durduruldu bilmiyoruz. Yarıda bırakıp gittiler, devam etmesini istiyoruz." Havanın her geçen gün daha da kötüleştiğini belirten Kemal Eray, yetkililere şu sözlerle çağrıda bulundu: "Hava kirliliğinden dolayı huzurumuz kalmadı. Saat 17.00'den sonra dışarı çıkamıyoruz. Yetkililerden çözüm istiyoruz. 'Kaliteli kömür kullanın' diyorlar ama kullansak da hava yine kirleniyor. Evlerimiz ile doğalgaz hattının arasında çok az mesafe var. Çalışmalar yarıda bırakıldı. Bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bu ıstıraptan kurtulmak istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, Iğdır'da doğalgaz çalışması yapan Doğugaz ve yetkililerin durumu acilen değerlendirmesini, çalışmaları tekrar başlatarak doğalgaz hattını tamamlamasını talep ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
