Iğdır'da Yabancı Uyruklu Kadın Merdiven Boşluğuna Atıldı

Iğdır'da Yabancı Uyruklu Kadın Merdiven Boşluğuna Atıldı
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Iğdır'da yaşanan bir tartışma sonucunda yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşı tarafından apartmanın 2. katından aşağı atıldı. Kadın, 1. katta durarak hayatta kalırken sağlık durumu ciddi şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sırasında apartmanın 2. katından aşağı atıldı.

Olay dün akşam Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 2. katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı. Talihsiz kadın, şans eseri beton zemine çakılmadan 1. kat seviyesinde durarak hayatta kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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