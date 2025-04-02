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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Iğdır'da mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 11 kilo 150 gram eroin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Iğdır'da polis ekiplerince mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Mart ayında yapılan operasyonlar neticesinde, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 5 şahsa adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından 33 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 11 kilo 150 gram eroin, 44,77 gram metamfetamin, 14,05 gram esrar, 101 adet sentetik ecza, 4,35 gram bonzai ele geçirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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