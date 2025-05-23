Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen üç aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 10 hedef şahsın tamamı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 21 kişiye adli işlem uygulandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 57,74 gram esrar, 14,86 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 16 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.