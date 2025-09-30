Iğdır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır- Tuzluca kara yolunda meydana geldi. Iğdır yönüne seyreden 76 AAT 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjden karşı şeride geçerek 35 RSY 04 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 76 AAT 483 plakalı araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek durabildi. Kazada her iki araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR