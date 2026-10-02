Iğdır'da polis, cuma namazı çıkışında dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı

Iğdır'da polis ekipleri, cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirici broşürler dağıttı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, Iğdır'da sokak, pazar ve ibadethanelerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ekipler bugün cuma namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerine karşı hazırlanan bilgilendirici broşürleri dağıttı. Broşürlerde, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli uyarılara yer verildi. Polis ekipleri, tanımadıkları kişilerden gelen aramalara ve mesajlara karşı dikkatli olunması, kişisel ve banka bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve para transferi taleplerine itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde vatandaşların bilinçli ve tedbirli olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı