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Iğdır'da Müstehcen Görüntü ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Iğdır'da Müstehcen Görüntü ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü, çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduran kişiler ile yasa dışı bahis reklamı yapan şahıslara yönelik iki farklı operasyon düzenledi. Üç adreste yapılan baskınlar sonucunda iki kişi yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki farklı operasyon düzenlendi.İlk operasyonda, çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduran şahıslara yönelik olarak il genelinde üç farklı adreste baskın yapıldı. Operasyon sonucu, iki şüpheli şahıs yakalanırken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelilere, Türk Ceza Kanunu'nun 226/3 maddesi kapsamında "Çocuk Müstehcenliği" suçundan adli işlem uygulandı. İkinci operasyonda ise yasa dışı bahis reklamı yapan fenomen şahıslara yönelik olarak bir adreste yapılan çalışmalar sonucunda, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliye, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Her iki operasyon da suçla mücadelede kararlılıkla sürdürülürken, güvenlik güçleri suçlulara yönelik gerekli yasal işlemleri başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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